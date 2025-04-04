Суд вынес приговор киллеру из 90-х Гоше Крокодилу за расстрел людей в сауне

Суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима 54-летнего киллера Игоря Батенева, известного как Гоша Крокодил, за расстрел людей в сауне на Бережковской набережной в Москве, совершенный в 1994 году.

Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Батенев вместе с тремя сообщниками, уголовное преследование которых прекращено в связи со смертью, за денежное вознаграждение согласились убить четырех человек. Выследив потерпевших, <...> сообщники, вооруженные пистолетами <...> и револьвером <...>, прибыли в спортивный комплекс на Бережковской набережной. Киллеров не смутило, что в помещении находятся и другие люди — они решили убить всех, — рассказала она.

Когда злоумышленники проникли внутрь, они открыли огонь по трем людям, находившимся на первом этаже. После этого они поднялись на второй этаж и убили еще шестерых человек.

Шесть жертв скончались на месте трагедии, в то время как трем раненым была оказана медицинская помощь.

Ранее полиция задержала троих злоумышленников, которые почти 16 лет назад убили главаря ОПГ «Ташкентские» Сергея Нестерука. Преступники расстреляли его автомобиль, в результате чего он и его водитель погибли на месте. Что известно о бандах и убийстве — в материале «Вечерней Москвы».