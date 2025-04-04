Суд вынес приговор киллеру из 90-х Гоше Крокодилу за расстрел людей в сауне

Дорогомиловский суд приговорил к 17 года лишения свободы Игоря Батенева, известного как Гоша Крокодил, который убил шесть человек в сауне на Бережковской набережной в Москве более 30 лет. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным следствия, в 1994 году Батенев вместе с сообщниками подучили заказ на убийство четырех человек. 30 апреля они, вооружившись пистолетами ТТ и револьвером, приехали в спортивный комплекс на Бережковской набережной и расстреляли трех человек на первом этаже и еще шестерых на втором. После этого преступники скрылись с места преступления. От полученных ранений скончались шесть человек, троих — удалось спасти.

«17 лет колонии строгого режима назначил суд 54-летнему Игорю Батеневу за убийство шестерых человек в сауне на Бережковской набережной, совершенное 30 лет назад», — говорится в тексте.

Отмечается, что в отношении трех его сообщников уголовное преследование было прекращено в связи с их смертью.