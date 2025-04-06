На пляжи Анапы выбросило неизвестное белое вещество

Жители Краснодарского края сообщили, что обнаружили на побережье неизвестное белое вещество. Видео опубликовал Telegram-канал "Новороссийск.Today".

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По словам жителей, похожее на пальмовое масло вещество появилось 5 апреля на побережье Анапы и в окрестностях города.

"У нас белый мазут, весь берег. Пожалуйста, пальмовое масло", - комментирует голос за кадром на одном из роликов. 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", перевозившие нефтепродукты.

Причиной ЧП, скорее всего, стала погода: в тот день был сильный шквалистый ветер, а волны достигали семи баллов. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. После этого нефтепродукты начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма. Экологи предупреждают, что последствия катастрофы могут быть долгоиграющими: часть разлившегося мазута с танкеров опустилась на дно и будет всплывать, когда потеплеет.