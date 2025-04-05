На пляжах Анапы после шторма обнаружены новые выбросы мазута

В пятницу на пяти участках береговой линии Анапы зафиксировали следы нефтепродуктов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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"Выбросы фракций мазута после шторма обнаружили во время ежедневного утреннего мониторинга закрепленных территорий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что загрязнения нашли на пляже между селом Витязево и станицей Благовещенской, в устье реки Можепсин, на пляже отеля "Пляжный поселок", около базы отдыха "Динамо" и в районе санатория "Фея-3".

Напомним, 15 декабря прошлого года в Керченском проливе произошло крушение двух танкеров. В результате экологической катастрофы в Черное море попали остатки нефтепродуктов.

Как уже сообщала "РГ", причинами крушения стали невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания и недостаточная укомплектованность экипажей квалифицированными кадрами. Сумма ущерба, предъявленная компаниям-загрязнителям, составила почти 85 млрд рублей. Об этом стало известно на заседании правительственной комиссии по координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.