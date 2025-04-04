Комбрига ВСУ пожизненно осудили за авиаудар по Белгородской области

Суд заочно приговорил к пожизненному заключению отдавшего приказ об авиаударе по российским военнослужащим в Белгородской области командира 39-й бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Алексея Захарчука. Об этом говорится в заявлении Главной военной прокуратуры России.

По данным прокуратуры, 2-й Западный окружной военный суд признал Алексея Захарчука виновным по статье «Террористический акт».

«В июне прошлого года Захарчук, действуя в составе организованной группы под руководством представителей высшего военного и политического руководства Украины, осуществлял террористическую деятельность в целях устрашения мирного населения и дестабилизации деятельности органов государственной власти Российской Федерации», - пояснили в надзорном ведомстве.

Установлено, что именно по его приказу была совершена атака на пункт расположения российских войск в Белгородской области с применением тяжелого истребителя Су-27.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и заочно приговорил Захарчука к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальной части в исправительной колонии особого режима», - отметили в пресс-службе.

Так как Захарчук находится за пределами России, он объявлен в международный розыск, и ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил Кирилла Канахина, актера из сериала «Глухарь-3», к пожизненному заключению за госизмену. По данным следствия, Канахин в августе 2022 года записался в так называемый «Русский добровольческий корпус» (запрещенная в РФ террористическая организация). И в составе этого формирования участвовал в боях против российских войск в Херсонской области, а также в Брянской области, где совершил теракт в отношении мирных жителей.