Под Москвой три человека заживо сгорели в доме

В подмосковном Наро-Фоминске три человека, включая 11-летнего ребенка, заживо сгорели в частном доме в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Эврика». Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По факту случившегося начали проводить проверку. Предположительно, в доме могла быть неисправна электропроводка.

Пожар унес жизни школьницы, ее бабушки и дедушки, разъяснили в ведомстве. Местная прокуратура также проведет свое расследование.

До этого стало известно, что в Красноярском крае ребенок и двое взрослых не выжили при пожаре.

Еще раньше аналогичный случай произошел в Нижегородской области. Тогда во время пожара не удалось спасти семью из трех человек.