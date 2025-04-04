Фигурантам дела о пытках девушек на российской автомойке продлили арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест троим мужчинам, издевавшимся над девушками на территории местной автомойки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Обвиняемые будут находиться в СИЗО до 4 июля.

3 января трое мужчин усадили в машины девушек-студенток, одна из которых была несовершеннолетней, и насильно привезли на автомойку по улице Карла Маркса. Там потерпевших раздели, облили ледяной водой и избили, снимая все пытки на телефон.

Позже в деле появился новый эпизод: один из обвиняемых со своим 19-летним знакомым уже похищали других подростков и привозили на эту же автомойку.