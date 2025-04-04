Появились подробности о семье жестоко убитой школьницы

У 14-летней девочки Влады, тело которой обнаружили в подвале собственного дома в Ульяновской области, не было проблем с учёбой.

Об этом рассказали RT в школе, где учился подросток. Там же отметили, что Влада хорошо пела, рисовала и играла в волейбол.

По словам знакомых семьи, она считалась благополучной, притом что родители девочки жили врозь. Отец работает на АвтоВАЗе в Тольятти, там же учится её старший брат. Мать Влады работает в пекарне и каждый день провожала девочку до школы.

Россиянка нашла в подвале своего дома тело дочери

Тело ребёнка ранее нашли в селе Тумкино со следами насильственной смерти. В полицию обратилась её мать.

Ранее в Сочи суд вынес приговор мужчине, забившему до смерти дочь сожительницы.