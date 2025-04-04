Влюбленные подростки сбежали из центра несовершеннолетних, угнав машину воспитателя

Влюбленные подростки решили вместе сбежать из центра для несовершеннолетних — ради этого они угнали автомобиль своего воспитателя. Информация об этом случае появилась в пятницу, 4 апреля.

Пара и их друг держали свой путь в Сочи. Полицеские оперативно отреагировали на произошедшее, после чего организовали погоню.

При этом подросток, управляющий угнанной машиной, едва не сбил человека.

Влюбленными являются 15-летняя Даша и 16-летний Миша — они вместе оказались в Павловском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

У ребят появились друг к другу чувства, после чего они решили сбежать. В процессе организации плана они подключили еще одного парня из центра, 13-летнего Тимофея.

Вылезли через окно, украли ключи от машины и выехали на трассу М4 «Дон», где их заметили сотрудники ГИБДД. Однако подростки только набирали скорость.

На КПП платной дороге ребята проехали в паре сантиметров от сотрудника. Позже во время погони они врезались и разбили машину. Дашу и Тимофея поймали, Миша смог скрыться с места преступления, передает Telegram-канал Shot.

Недавно в Сети стало известно о случае, когда 31 января финский подросток в одиночку нелегально пересек границу с Россией в районе Кархусуо в финском городе Иматре, после чего его задержали российские пограничники.