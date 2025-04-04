В Москве начальника НИИ Минобороны отправили под домашний арест

Савеловский суд Москвы отправил под домашний арест начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны России Андрея Протасова за получение взяток. Об этом сообщает РИА Новости.

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Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 30 суток.

Протасов подозревается в двух эпизодах получения взятки — в крупном и особо крупном размере.

В январе сообщалось, что Министерство обороны РФ подало в суд иск к МГТУ (Московскому государственному техническому университету) имени Н. Э. Баумана на сумму свыше 38 млн рублей. Также в качестве ответчика по делу проходит военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения. Дело слушается в закрытом режиме, при этом претензии МО РФ к вузу не разглашались. При этом в 2024 году МО РФ уже взыскало с МГТУ 413 399 рублей за просрочку исполнения обязательств по госконтракту.