СК попросили проверить психиатра, сравнившую детей-аутистов с обезьянами

Движение «Зов народа» просит Следственный комитет проверить заявление психиатра из Москвы, которая призвала воспринимать детей с аутизмом «как собак или обезьян», передает RT.

Подобное высказывание на днях прозвучало от психиатра Екатерины Игнатовы. По ее словам, это, может, и «звучит дико», но «немножко меняет» отношение к ситуации. По ее словам, нужно признать, что женщина родила «не человека». Видеоролик вскоре завирусился в интернете. Позднее он был удален, а сама психиатр попросила прощения. Она объяснила свой поступок тем, что не успела за полторы минуты записи изложить всю суть идеи.

Актриса Эвелина Бледанс ранее призвала привлечь к ответственности психиатра Александру Игнатову, сравнившую особенных детей с собаками. По ее словам, «не реагировать на такое нельзя», потому что человек взаимодействует с детьми и преподает им не те уроки, которые следовало бы.

Также ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ и Генпрокуратура проверят риелтора Марину Ситникову, которая рекомендовала девушкам выходить замуж за бойцов СВО, ждать их гибели с целью получения 8 млн рублей для вложения средств в покупку квартиры. Как отмечалось, за подобное высказывание 36-летней женщине грозит до 7 лет лишения свободы. Она, вероятно, будет проходить по статье о дискредитации ВС РФ. Напомним, что риелтор из Томска, смеясь, поделилась схемой приобретения квартиры для женщин. Видеоролик вскоре начал активно распространяться в интернете. Позднее его удалили со всех площадок.