Житель Подольска украл из храма пожертвования

Мужчина украл из храма Николая Чудотворца в подмосковном Подольске пожертвования на сумму в 300 тысяч рублей. Фигурант заявил, что на этот поступок его сподвигли жизненные обстоятельства.

Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ

— Злоумышленник, находясь в храме Николая Чудотворца в селе Подьячево, подошел к иконе святителя и открыл киот. Затем он незаметно забрал пожертвованные прихожанами ювелирные украшения и скрылся. Общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей, — написали в Telegram-канале ведомства.

Вскоре подозреваемого задержали. На вопрос, для чего он взял пожертвования, фигурант ответил: «жизнь заставила». Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Ранее приемный сын протоиерея московской старообрядческой церкви похитил пять икон XIX века из храма, расположенного рядом со станцией метро «Парк культуры». Стоимость украденных икон составляет около 300 тысяч рублей.