Расследование причин крушения танкеров в Керченском проливе завершено

Расследование причин аварии нефтетанкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в Керченском проливе завершено, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"Министр транспорта Роман Старовойт сообщил о завершении расследования причин крушения танкеров в Керченском проливе. Две комиссии Ространснадзора с участием экспертов Минтранса России и Росморречфлота завершили расследование причин крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", - говорится в сообщении.

Комиссия Ространснадзора по итогам расследования крушения танкеров подготовила предложения по мерам для избежания подобных аварий.