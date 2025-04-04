Расследование причин крушения танкеров в Керченском проливе завершено

Расследование причин аварии нефтетанкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в Керченском проливе завершено, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
"Министр транспорта Роман Старовойт сообщил о завершении расследования причин крушения танкеров в Керченском проливе. Две комиссии Ространснадзора с участием экспертов Минтранса России и Росморречфлота завершили расследование причин крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", - говорится в сообщении.
Комиссия Ространснадзора по итогам расследования крушения танкеров подготовила предложения по мерам для избежания подобных аварий.
"По итогам расследования комиссии Ространснадзора также подготовили ряд предложений по организационным и правовым мерам, которые позволят избежать подобных аварий, в том числе - ввести превентивный мониторинг исполнения судами установленных для них ограничений по сезону и районам плавания и срокам освидетельствований", - говорится в сообщении.