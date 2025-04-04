Школьники станцевали на могиле ради лайков в соцсетях

В Крыму школьники ради лайков решили станцевать ночью на могиле. Видео они опубликовали в социальных сетях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.

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Отмечается, что работали над роликом два подростка – 13 и 15 лет. Они исполняли движения под трек «Я роняю Запад» рэпера Face*(признан иноагентом на территории РФ) ради того, чтобы набрать подписчиков. После того, как видео было размещено в Сети, несовершеннолетними заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

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В итоге обоих начинающих блогеров задержали. К ответственности были привлечены их родители, так как они сами еще слишком юны.

Ранее в Омске школьник напал на одноклассника с канцелярским ножом во время занятий. Подросток порезал сверстнику лоб.

Также недавно в Перми подросток в состоянии алкогольного опьянения напал на гастроном ради 168 плиток шоколада.