Бастрыкин раскрыл число пропавших детей в России

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассказал, что более тысячи детей и подростков числятся пропавшими в России. Об этом сообщает ТАСС.

Бастрыкин сообщил, что более тысячи несовершеннолетних все еще остаются не найденными, они пропали в России в разные годы. Половину из этого количества составляют подростки от 15 лет.

По стране с учетом прошлых лет остаются не найденными 1095 детей. Большинство из них пропали более года назад, а некоторые более 30 лет назад. Причинами ухода детей из дома становится неблагоприятная обстановка в семье или сложные отношения с родственниками.