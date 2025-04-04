Мать зарезала ножницами пятилетнего ребенка в Казани

27-летняя девушка забила до смерти ножницами своего пятилетнего ребенка в Казани.

© Вечерняя Москва

Тело малыша было обнаружено на улице Юлиуса Фучика. После убийства девушка сама вызвала полицию и призналась в содеянном — сейчас она задержана. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Сообщается, что мать находится в неадекватном состоянии. Есть мнение, что именно помутнение рассудка и стало причиной жестокой расправы, сообщает Telegram-канал 112.

20 марта жительница Кубани несколько раз ударила ножом в живот двухмесячного сына. От гибели ребенка спас отец — сейчас малыш находится в больнице.

Подобный случай в регионе ранее произошел в феврале — жительница города Армавира вонзила нож в живот пятилетнего сына из-за того, что тот баловался.

В городе Миассе Челябинской области мать убила своего двухлетнего сына, накачав его наркотиками для успокоения.