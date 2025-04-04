В Подмосковье предотвратили планировавшийся украинскими спецслужбами теракт в общежитии для курсантов военных вузов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Подозреваемого задержали, когда он доставал из тайника компоненты для взрывного устройства. Оказалось, что его завербовали украинские спецслужбы. В телефоне у задержанного обнаружили переписку с куратором — в ней обсуждался планируемый теракт в воинской части Минобороны РФ.

«Я в сети Telegram познакомился с человеком, который представился сотрудником разведки Украины и предложил осуществить диверсию», — заявил подозреваемый во время допроса.

Как уточнила пресс-служба СУ СК России, подозреваемым оказался 49-летний военнослужащий, который состоял в террористическом сообществе.

По словам мужчины, за это ему обещали «эвакуацию» детей в западные страны. Свою вину в приготовлении к подрыву он признал.

Главное военное следственное управление СК возбудило уголовное дело сразу по двум статьям — ст. 205 (приготовление к террористическому акту) и ст. 221 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Об избрании меры пресечения подозреваемому не сообщается.