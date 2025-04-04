Воздушный шар с российскими туристами упал в ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) упал воздушный шар с российскими туристами. В результате два человека погибли, сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел во время часового экскурсионного тура от компании Rayna Tours. Отмечается, что группа туристов из 12 человек, среди которых было две россиянки, летела на воздушном шаре над пустынями Дубая.

Максимальная высота заявленного полета составляет 1,2 километра. Шар долгое время не мог взлететь, однако в итоге ему удалось это сделать. Сообщается, что в полете он постоянно дергался.

«Примерно через 40 минут после начала полета шар чересчур сильно накренился в сторону и резко упал, а корзина на большой скорости стала кувыркаться после удара о землю», - пишет канал.

Со слов очевидцев, некоторые пассажиры во время падения выпали из корзины, поскольку у них оторвались ремни. Остальные туристы получили сильные ушибы при приземлении. Подчеркивается, что «их накрыло куполом».