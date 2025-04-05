Появились подробности о развращавшем ученицу в школе российском учителе

Учитель истории из школы Санкт-Петербурга почти год совращал 15-летнюю ученицу и занялся с ней сексом в учебном заведении. Подробности появились у Telegram-канал «Mash на Мойке».

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В телефоне задержанного 33-летнего мужчины обнаружили переписку с несовершеннолетней, в которой он отправлял ей фото интимного характера. Он также напрямую говорил ей об интимных отношениях.

Возбуждены уголовные дела дела по статьям «Незаконное распространение порнографических материалов», «Развратные действия» и «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

Ранее сообщалось, что в полицию обратилась мать девочки. Она рассказала, что учитель истории совершал развратные действия в отношении ее дочери и вступал с ней в интимную связь прямо в школе.