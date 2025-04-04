Юному арестанту проломили голову в российском СИЗО

Региональным Следкомом возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью семнадцатилетнему арестованному, который получил травмы в следственном изоляторе № 5 Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка».

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Юный арестант оказался в больнице имени Раухфуса 20 марта с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, переломом височной кости.

Подросток находился под следствием с конца прошлого года, он попал под арест 28 декабря как обвиняемый в теракте. Он бросил «коктейль Молотова» в отделение почты, которое находится в Петербурге на проспекте Большевиков.

Подозреваемым в нанесении травм оказался ровесник потерпевшего. Его арестовали в феврале нынешнего года по делу об умышленном повреждении имущества и покушении на убийство.