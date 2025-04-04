На Украине чиновник взорвался в собственном авто и выжил

Автомобиль украинского чиновника подорвали в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Telegram-канале.

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Сообщение о взрыве в правоохранительные органы поступило в 7:40 (совпадает с мск). Водитель автомобиля, а именно «местное должностное лицо», и его супруга получили травмы. Состояние пострадавших, как и их личность, в ведомстве не уточнили.

На месте инцидента работают сотрудники украинской полиции, прокуратуры и спецслужб. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что другой взрыв автомобиля произошел 20 марта — в центре украинского города Ровно. В результате происшествия пострадали два человека. До этого, 1 февраля, взрыв прогремел в помещении территориального центра комплектования Ровенской области: один человек погиб, еще шесть пострадали.