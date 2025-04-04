Школьница умерла в машине скорой помощи

Десятилетняя школьница скончалась в машине скорой помощи в Тюмени, сообщает портал 72.ru cо cсылкой на свои источники.

По данным издания, ребенку неожиданно стало плохо, девочка стала жаловаться, что ей тяжело дышать. Родные вызвали скорую помощь. Медицинские работники попытались провести реанимацию школьницы, но усилия врачей оказались безуспешны.

За месяц до случившейся трагедии девочка заболела и лечилась. По данным медиков, у ребенка были симптомы обычной простуды.

В департаменте здравоохранения региона факт смерти маленькой жительницы Тюмени был подтвержден. По данному случаю ведется следствие.