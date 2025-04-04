Россиянка нашла в подвале своего дома тело дочери

Тело 14-летней дочери со следами насильственной смерти обнаружила, как сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, жительница Ульяновской области в подвале своего дома. На месте совершения особо тяжкого преступления работает полиция.

В дежурную часть отдела полиции "Сенгилеевский", как уточнила Волк, поступило сообщение от жительницы Тумкино о том, что она нашла тело 14-летней дочери со следами насильственной смерти.

На место обнаружения – в частный дом - прибыла следственно-оперативная группа. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.