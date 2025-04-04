В Днепропетровске взорвался автомобиль чиновника

В Днепропетровске (украинское название - Днепр) взорвался автомобиль, в котором находился чиновник. Об этом сообщает "Страна.ua".

Взрыв прогремел в пятницу около 07:40 по местному времени. В машине находился чиновник и его жена. Они получили ранения.

Полиция не приводит имя чиновника, однако, по данным источников РБК-Украина, пострадавший - глава Левобережной городской администрации Днепра Юрий Федько.

Тяжесть травм чиновника и его жены не раскрывается.

На место ЧП выехал первый замглавы Нацполиции Украины - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиризде, а также сотрудники полиции, СБУ и прокуратуры. Они выясняют обстоятельства произошедшего.

Судя по опубликованным в СМИ фото, взрывом выбило окна в машине и сильно повредило переднюю часть.