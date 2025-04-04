Летевший из Москвы самолет развернули прямо в воздухе

Утром в пятницу, 4 апреля, в аэропорту Шереметьево сел самолет с неисправностью в электросистеме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам источника агентства, Boeing-737 800 (B738) сообщением Москва-Волгоград совершил посадку в Шереметьево «в штатном режиме, но с неисправностью». Других деталей РИА Новости не приводит.

Пассажиры самолета рассказали изданию «Блокнот Волгоград», что в 09:40 они должны были приземлиться в волгоградском Гумраке, но вместо этого в Шереметьево ждут замену самолета. По словам собеседников портала, самолет развернули через полчаса после взлета.

В феврале летевший на Кубу самолет Boeing 777 совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге. Представители Северо-Западной транспортной прокуратуры заявили, что причиной стала техническая неисправность.

Пассажиры рассказывали СМИ, что слышали в двигателе самолета «необычный звук». По их словам, у Boeing 777 на время переставал работать один силовой агрегат.