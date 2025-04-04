Момент поджога припаркованного автомобиля в Москве попал на видео

Момент поджога припаркованного автомобиля на улице 13-я Парковая в Москве попал на запись камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

На опубликованном видео неизвестный быстро подбегает к красному автомобилю Haval с канистрой в руках, обливает лобовое стекло и капот машины легковоспламеняющейся жидкостью, после чего поджигает. Транспортное средство резко вспыхивает, а поджигатель убегает в неизвестном направлении.

«В результате транспортное средство было полностью уничтожено огнем, а также повреждены соседние автомобили», — рассказали в прокуратуре.

Сотрудники ведомства контролируют выяснение обстоятельств произошедшего и личности преступника. Возбуждено уголовное дело об уничтожении чужого имущества путем поджога (ст. 167 УК РФ).