Проректор российского университета задержана за хищения стимулирующих выплат сотрудников

В Красноярске правоохранители задержали проректора по учебной, воспитательной работе и молодежной политике Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого (КрасГМУ) Ирину Соловьеву. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Соловьева проходит обвиняемой по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, в период с 2022 по 2024 годы проректор давала указания о начислении стимулирующих выплат подчиненным, которые работники отдавали ей. Она уверила сотрудников, что эти деньги пойдут на обеспечение деятельности учебного заведения, но в реальности забирала их себе.