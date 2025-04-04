Спасатели МЧС России помогли более 120 пострадавшим жителям Мьянмы

С начала работы аэромобильного госпиталя спасатели МЧС России оказали помощь более 120 гражданам Мьянмы, пострадавшим от землетрясения.

В Telegram-канале ведомства отмечается, что с пострадавшими и их родными работают психологи.

По словам замдиректора ЦЭПП МЧС России Лидии Тимофеевой, в настоящее время в аэромобильный госпиталь поступают люди с переломами.

Сообщается также, что специалисты МЧС обследовали уже более 86 тыс. кв. м в поисках людей.

Только за прошедшие сутки было проверено почти 9 тыс. кв. м 10 разрушенных зданий.

Ранее сообщалось, что в городе Мандалай спустя пять дней после землетрясения из-под завалов спасён мужчина.