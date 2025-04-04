Спасатели МЧС России помогли более 120 пострадавшим жителям Мьянмы
С начала работы аэромобильного госпиталя спасатели МЧС России оказали помощь более 120 гражданам Мьянмы, пострадавшим от землетрясения.
В Telegram-канале ведомства отмечается, что с пострадавшими и их родными работают психологи.
По словам замдиректора ЦЭПП МЧС России Лидии Тимофеевой, в настоящее время в аэромобильный госпиталь поступают люди с переломами.
Сообщается также, что специалисты МЧС обследовали уже более 86 тыс. кв. м в поисках людей.
Только за прошедшие сутки было проверено почти 9 тыс. кв. м 10 разрушенных зданий.
Ранее сообщалось, что в городе Мандалай спустя пять дней после землетрясения из-под завалов спасён мужчина.