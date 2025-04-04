В Хабаровском крае цыгане запихнули младшего брата в автомат с игрушками, чтобы он оттуда наворовал призы.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Их опубликовал Telegram-канал "Владивосток".

Ребенок справился с преступной миссией. На обратном пути он немного застрял, но старшие товарищи помогли освободиться и вытянули его назад.

В Москве подросток украл у матери 2,5 млн рублей и спустил их на ставки в игре Brawl Stars

Ранее "СП" писала, что в Перми вооружённый пневматикой 15-летний подросток попытался ограбить продуктовый магазин — он пришел за шоколадом. Подросток направлял пневматический пистолет на кассира, а затем взял коробки с шоколадом и попытался покинуть магазин.