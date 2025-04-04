Бастрыкин рассказал, как иностранные спецслужбы вербуют подростков для терактов

Российских подростков из двух регионов вербовали для терактов через чат-бот в социальных сетях. Об этом ТАСС заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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«Следственным управлением по Волгоградской области расследовано уголовное дело по факту совершения группой несовершеннолетних по предварительному сговору поджогов базовых станций сотовой связи под контролем куратора, который вовлекал подростков в совершение преступлений и давал указание по алгоритму подготовки к диверсиям через чат-бот», — сообщил Бастрыкин.

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Он добавил, что информация об этом чат-боте всплывала также в расследовании поджога релейного шкафа в Ачинском районе Красноярского края в марте 2024 года. В ходе розыска были найдены двое подростков, которые признались в исполнении заказа на поджог со стороны неизвестных собеседников в чат-боте.

До этого ФСБ РФ задержала двух россиян за поджог на железной дороге.

Ранее троих подростков из Краснодарского края арестовали в рамках дела о поджоге релейного шкафа.