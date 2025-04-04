Сотни человек отравились шаурмой в Турции

В Турции 648 человек отравились шаурмой с курицей в провинции Коджаэли. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что все они обратились за медицинской помощью, 646 из них выписаны.

В Москве зафиксировано массовое отравление рыбными консервами

Руководство региона уточнило, что лавку, в которой продавали шаурму, опечатали, а специалисты департамента сельского и лесного хозяйства взяли образцы пищи для анализа. Установлено, что блюдо не соответствует стандартам.

Ранее жители Кунгура Пермского края массово отравились шаурмой, купленной в киоске на улице Коммуны. По информации «Shot Проверка», с острым отравлением в больницы города попали 14 человек, среди которых четверо детей.