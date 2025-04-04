В российском городе прогремела серия взрывов

Несколько взрывов прогремели на окраине Таганрога. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что в российском городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Местные жители сообщили, что слышали пять взрывов. Также о громких звуках сообщили жители села Натальевка и Дмитриадовка. Официальной информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

Жители российского города сообщили о серии громких взрывов

Вечером 1 апреля беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Таганрог. Тогда получили повреждения два жилых дома, пострадали два человека. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

В марте в городе Россоши Воронежской области прогремели взрывы. Предварительно, средства противовоздушной обороны уничтожили минимум четыре украинских беспилотника, направлявшихся в сторону электромеханического завода.