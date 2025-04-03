В Саратовской области произошла утечка аммиака на комбинате АО «Апатит». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Согласно информации издания, в результате пострадали 3 человека. Один из них был госпитализирован, два других получили направление на амбулаторное лечение.

«Один человек госпитализирован, двое направлены на амбулаторное лечение», — сообщает источник.

Отметим, что еще в феврале на этом же предприятии также произошла утечка аммиака. Тогда в результате утечки погиб один человек.