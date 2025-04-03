Момент взрыва «Лады Гранты» на трассе в Дагестане попал на видео

Автомобиль «Лада Гранта» взорвался на трассе в Новолакском районе Дагестана. Водитель и пассажир погибли. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в четверг вечером, 3 апреля, на на 722-м километре трассы Р-217 «Кавказ». Водитель легкового автомобиля выехал на встречку и врезался на полной скорости в «Газель».

На кадрах «Гранта» стоит на шоссе, над ней поднимаются языки пламени. Внезапно происходит взрыв. От машины в разные стороны летят куски металла и детали. Одно из колес, в частности, едва не повредило припаркованные на шоссе иномарки.

Водитель «Газели» остался жив, но получил серьёзные травмы и был отправлен в местную больницу.

На месте работают экстренные службы. Сотрудники полиции выясняют все детали произошедшего.