В Москве на Павелецком вокзале погиб мужчина

На Павелецком вокзале в Москве погиб мужчина. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, инцидент произошел около 21:00.

«Мужчину зажало между поездом и платформой. Спасти его не удалось», — говорится в тексте.

Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в ресторане «Фергана» на Павелецкой площади произошел пожар. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, огонь вспыхнул в приточной вентиляции заведения, проведенной к мангалу. На данный момент пожар потушен, никто не пострадал.