МЧС прокомментировало пожар в московском ресторане

Пожар в ресторане ресторане «Фергана» в Москве ликвидирован. Люди самостоятельно покинули здание, пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Инцидент произошел в четверг, 3 апреля, в ресторане на Павелецкой площади. Площадь возгорания составила 20 «квадратов».

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в приточной вентиляции заведения, проведенной к мангалу, огонь уже потушили.

Журналисты пояснили, что в момент ЧП в «Фергане» находилось порядка 40 человек. Помещение быстро заволокло дымом, но посетители и персонал все же смогли благополучно покинуть.