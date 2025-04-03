В Краснодаре женщину едва не засосало в открытый люк во время ливня. Об этом сообщает «Кубань 24».

По данным канала, инцидент произошел вечером 3 апреля на улице Батуринской. На кадрах с места происшествия видно женщину, которая по грудь провалилась в открытый люк, куда продолжает стекать вода после сильного дождя. Она активно зовет на помощь, которую получает от проходившего мимо мужчины. Он протягивает ей руку и пытается вытащить. Дальше видео обрывается.

О состоянии женщины пока ничего неизвестно. Официальных комментариев о произошедшем не поступало.

Сильный дождь идет в Краснодаре 3 апреля в течение всего дня. Водой затопило около десяти улиц, мешая передвижению транспорта. Ливни, град и шквалистый ветер также ожидаются в Краснодаре 4 апреля.