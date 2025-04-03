В центре Москвы загорелось кафе

В центре Москвы начался пожар в кафе «Ферганское». На данный момент несколько десятков человек эвакуировали, пишет Telegram-канал Shot.

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Заведение общепита находится на Павелецкой. Пожар начался на кухне, после чего огонь быстро распространился по помещению. Внутр, на момент возгорания, находились свыше 80 человек, всех их удалось эвакуировать. Само кафе находится в подвале дома. Заведения после начала пожара быстро заволокло дымом.

Информации о пострадавших на данный момент нет, на место прибыли сотрудники экстренных служб.

Утром 3 апреля стало известно о пожаре в Подмосковье. ЧП произошло во Власихе, пожаром оказалась охвачена одна из квартир. Жертвами стали четыре человека. Спустя непродолжительное время пожар был ликвидирован.