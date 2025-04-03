Медведь напал на мужчину в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно имеющейся информации, это произошло в лесу у деревни Соколово в городском округе Шаховская. Пострадавшим оказался 30-летний житель Смоленской области. В лес мужчина выехал ради оленьих рогов, но наткнулся на медведя — в результате животное набросилось на пострадавшего.

К счастью, мужчине удалось выжить. Когда животное отступило, он позвонил родственникам, которые вызвали ему скорую. В итоге мужчину эвакуировали на вертолете. Отмечается, что пострадавший получил перелом плеча, а также многочисленные рваные раны груди, плеча и головы.

Ранее на Камчатке после зимней спячки начали просыпаться медведи.