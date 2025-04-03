В пермской школе ученики организовали «бойцовский клуб»

В одной из школ Перми произошла массовая драка учеников — при этом школьники устроили ее для развлечения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой ГУ МВД.

Отмечается, что ранее в соцсетях появилось видео, на котором была запечатлена массовая драка в школьном туалете. На кадрах можно было увидеть, как 10 школьников организовали «бойцовский клуб» — двое из них выходили в центр туалета для драки, пока остальные наблюдали за боем. После этого место дерущихся занимали другие ученики.

«По данному факту в отделе МВД России "Пермский" зарегистрирован материал, проводится проверка», — сообщили в ГУ МВД.

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