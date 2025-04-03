На станции метро «Текстильщики» в Москве произошло задымление

На московской станции метро «Текстильщики» произошло задымление под вагоном поезда, пострадавших нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

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По его словам, в связи с задымлением все пассажиры поезда были эвакуированы. Никто не пострадал.

На видео в Telegram-канале «Новости Москвы» https://t.me/moscowmap/68292 видно, как из-под одного из вагонов поезда поднимается дым. На место для проверки информации о задымлении были вызваны пожарные.

«В настоящее время проверка завершена. Задымление не обнаружено, помощь пожарных не потребовалась», — сообщили ТАСС в оперативных службах.

Поезд был направлен в депо. В связи с инцидентом временно увеличили интервалы движения против часовой стрелки на Большой кольцевой линии метро. В настоящее время движение введено в график. Причины инцидента выясняет специальная комиссия.