На станции метро «Текстильщики» в Москве произошло задымление

Аксинья Кравченко

На московской станции метро «Текстильщики» произошло задымление под вагоном поезда, пострадавших нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

На станции метро «Текстильщики» в Москве произошло задымление
© Telegram-канал Осторожно Москва

По его словам, в связи с задымлением все пассажиры поезда были эвакуированы. Никто не пострадал.

На видео в Telegram-канале «Новости Москвы» https://t.me/moscowmap/68292 видно, как из-под одного из вагонов поезда поднимается дым. На место для проверки информации о задымлении были вызваны пожарные.

«В настоящее время проверка завершена. Задымление не обнаружено, помощь пожарных не потребовалась», — сообщили ТАСС в оперативных службах.

Поезд был направлен в депо. В связи с инцидентом временно увеличили интервалы движения против часовой стрелки на Большой кольцевой линии метро. В настоящее время движение введено в график. Причины инцидента выясняет специальная комиссия.

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