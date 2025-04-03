Школьник в Омске напал на одноклассника с ножом

Учащийся девятого класса 86-ой школы Омска напал на одноклассника с ножом. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Согласно информации УМВД, 16-летний пострадавший получил ножевое ранение в лоб. Подробности состояния школьника не уточняются, однако пресс-служба приложила к сообщению его фото — на нем можно увидеть, как пострадавший зажимает рану и улыбается.

Уточняется, что нападение произошло в результате словесного конфликта, который возник во время занятий. В итоге один из школьников схватил канцелярский нож и набросился на обидчика.

«Несовершеннолетние ранее на учете в органах внутренних дел не состояли. В школе запланировано проведение профилактических мероприятий с участием инспекторов ПДН», — сообщили в УМВД.

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