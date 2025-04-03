Москвичке раздавило лицо футбольными воротами

23-летняя девушка получила серьезные травмы – в среду утром на нее обрушились футбольные ворота. Опасная конструкция располагалась в одном из дворов на улице Яблочкова и не была чем-либо закреплена.

© Московский Комсомолец

Как стало известно «МК», в тот день девушка возвращалась домой от своего молодого человека. Ей нужно было отвести в детский сад своего 2-х летнего ребенка, который находился с бабушкой и дедушкой в квартире москвички. Но до дома она так и не дошла и перестала выходить на связь.

Как выяснилось позже, девушка была серьезно травмирована во дворе недалеко от своей улицы. Она профессионально занимается танцами и, вероятно, решила размяться на спортплощадке. Там на нее упали футбольные ворота, что привело к множественным переломам костей лица. Очевидцы вызвали скорую помощь. Родным лишь на следующий день удалось узнать, что близкий человек находится на аппарате ИВЛ в одной из больниц города. Молодой человек потерпевшей всю ночь провел без сна, пытаясь разузнать, куда пропала его возлюбленная.

К слову, эти футбольные ворота ничем не закреплены – они свободно раскачиваются и могут обрушиться от любого неосторожного движения. Такая конструкция способна покалечить и даже убить, особенно если упадет на хрупкого человека или ребенка. Родные пострадавшей надеются, что компетентные органы займутся проверкой опасной площадки.