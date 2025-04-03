Число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 3145 человек.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Центральное телевидение Китая.

«Погибли 3145 человек, 4589 получили ранения, ещё 221 числится пропавшим без вести», — говорится в публикации.

Ранее в городе Мандалай спустя пять дней после землетрясения магнитудой 7,7 из-под завалов спасли мужчину.

Спасатели МЧС России за время операции в Мьянме обследовали более 77 тыс. кв. м затронутой землетрясением территории, а также 35 зданий.