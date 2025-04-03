Российский инженер два года воровал в аэропорту сигнальные патроны и перепродавал их
Сотрудники силовых структур задержали 40-летнего инженера саратовского аэропорта «Гагарина», который на протяжении двух лет воровал с работы сигнальные патроны и перепродавал их на платформе частных объявлений. Об этом сообщает Baza.
По данным издания, мужчину взяли с поличным прямо на выходе из аэропорта утром в среду, 2 апреля. В его сумке были найдены пять пачек сигнальных патронов по 15 штук в каждой.
Он сразу во всем сознался.
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