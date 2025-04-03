В центре Амстердама взорвался автомобиль

На центральной площади Амстердама взорвался автомобиль. Водитель смог покинуть горящую машину и остался жив, пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел в четверг, 3 апреля, на площади Дам. Никто из прохожих не пострадал.

На кадрах, представленных очевидцами, на площади Дам стоит горящая машина. Из нее выходит высокий, крепкий мужчина, руками пытается сбить огонь с одежды.

Через несколько минут появляется спецтехника. Пожарные тушат автомобиль, обливают водителя пеной, затем поливают его из шлангов. В дальнейшем ему оказали необходимую медпомощь.

Причины взрыва пока не называются. Вместе с тем, в полиции предположили, что мужчина специально поджег машину.