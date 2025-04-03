Российского депутата заподозрили в хранении наркотиков

В Республике Чувашия одного из депутатов задержали, заподозрив в хранении наркотиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Олег Николаев.

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По словам руководителя республики, речь идет о законодателе Алатырского муниципального округа Иване Самойлове. Николаев отметил, что подобным людям не место в системе государственного и муниципального управления и предложил рассмотреть случившееся с точки зрения этики и дисциплины.

«Резко осуждаю подобные действия, имею непримиримые позиции в отношении любых проявлений незаконной деятельности, тем более связанной с наркотиками», - заявил Олег Николаев.

Ранее в Новороссийске задержали бывшего депутата за вымогательство 500 миллионов рублей.