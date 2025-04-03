В Кольцово задержали пассажира самолета, занявшего чужое место у иллюминатора

В Кольцово стражи порядка привлекли к административной ответственности пассажира рейса Сочи - Екатеринбург, который отказался выполнить законные требования бортпроводников.

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Дебоширом оказался прежде не имевший проблем с законом 64-летний житель Нижнего Тагила. В полете он пересел со своего места к иллюминатору, а когда его попросили вернуться на указанное в посадочном талоне место, отказался, под предлогом, что там менее удобно.

Командир воздушного судна сообщил о неспокойном туристе транспортным полицейским, и те его задержали по прилету домой.

"В отношении тагильчанина составили протокол. За правонарушение предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток", - уточнили в пресс-службе МВД на транспорте по УрФО.

Протокол направлен в управление гражданского авиационного надзора для рассмотрения и вынесения решения.