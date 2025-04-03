Экс-губернатор Свердловской области ответил на новости о своем задержании

Экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на появившиеся слухи о своем задержании. В разговоре с E1.RU он отказался комментировать сообщения анонимных телеграм-каналов и предложил обратиться за информацией к силовым ведомствам, упоминаемым в этих сообщениях.

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Вечером 2 апреля в телеграм-каналах появилась информация о том, что Куйвашев якобы стал фигурантом уголовного дела. Версии разнились: от свидетеля до обвиняемого по экономическим статьям. Произошедшее также связывали с делом арестованного экс-министра ЖКХ Николая Смирнова. Сообщения о месте задержания также противоречили друг другу: Москва или Екатеринбург.

В свердловском Следственном комитете и областном управлении ФСБ заявили, что не располагают информацией и не комментируют слухи в телеграм-каналах.

Об отставке Евгения Куйвашева с поста губернатора Свердловской области было объявлено 26 марта. 28 марта он впервые прокомментировал отставку, поблагодарив всех и попросив прощения.