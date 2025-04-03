Просившей Путина о помиловании российской журналистке отказали в УДО

Просившей президента России Владимира Путина о помиловании журналистке Александре Баязитовой, отбывающей тюремное наказание в колонии общего режима за вымогательство, отказали в условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале

По данным канала, Баязитова свою вину не признала и настаивала на том, что дело сфабриковано.

Ранее сообщалось, что она написала главе государства ходатайство о помиловании.

27 ноября 2023 года Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы. Ее признали виновной в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Журналистка отбывает наказание в колонии общего режима.